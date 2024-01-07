Kayseri Hayvanat Bahçesi’ne ziyaretçi akını

Kayseri’de 2013’te kurulan ve 153 türde 1600 hayvana ev sahipliği yapan Hayvanat Bahçesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline geldi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten hayvanat bahçesi, 2023’te 450 binden fazla ziyaretçi ağırladı.
Hayvanat bahçesindeki yazlık ve kışlık barınakların varlığına dikkat çeken Hayvanat Bahçesi Müdürü Kaan Erkekoğlu, kışlık barınaklarda hayvanlar için gereken şartların sağlandığını belirtirken barınaklarda doğal yaşamlara en yakın ortamın oluşturulmaya çalışıldığını vurguladı.