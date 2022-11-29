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Kayseri Kaymek işçi alacak

Kayseri Kaymek, bünyesine Dil ve Konuşma Terapisti olarak istihdam etmek üzere 4 personel alacak. Son başvuru tarihi 2 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 14:27
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Kayseri Kaymek Dil ve Konuşma Terapisti olarak 4 işçi alacak

Kayseri Kaymek işçi alacak
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İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Kayseri Kaymek, bünyesine Dil ve Konuşma Terapisti olarak istihdam etmek üzere 4 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 2 aralık 2022 olarak açıklandı.
Başvurular elden yapılacak olup, mail veya posta yoluyla göndeilen başvurular kabul edilmeyecektir.

MÜRACAAT KOŞULLARI
* Üniversitelerin Dil ve Konuşma Terapisti bölümünden mezun olmak,
* Şirketimiz bünyesine tam zamanlı çalışabilecek 2 aday ile part tıme çalışabilecek 2 aday,
* 01.01.1980 sonrası doğumlu olmak,
* erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
* adli sicil kaydının bulunmaması.

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