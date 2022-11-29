Kayseri Kaymek işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Kayseri Kaymek, bünyesine Dil ve Konuşma Terapisti olarak istihdam etmek üzere 4 personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi ise 2 aralık 2022 olarak açıklandı.

Başvurular elden yapılacak olup, mail veya posta yoluyla göndeilen başvurular kabul edilmeyecektir.

MÜRACAAT KOŞULLARI

* Üniversitelerin Dil ve Konuşma Terapisti bölümünden mezun olmak,

* Şirketimiz bünyesine tam zamanlı çalışabilecek 2 aday ile part tıme çalışabilecek 2 aday,

* 01.01.1980 sonrası doğumlu olmak,

* erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

* adli sicil kaydının bulunmaması.