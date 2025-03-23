Kayseri kırsalında kapalı yol kalmadı

Kent merkezinde olduğu kadar kırsalda da hizmetlerini sürdüren büyükşehir belediyesi; kış mevsiminde gerek kent merkezinde, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Park, Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri ile gerekse kırsal kesimlerde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin özverili gayretleri neticesinde, kış mevsiminin zorluklarını en aza indiriyor.

Bu doğrultuda yüzlerce personel ve onlarca iş makinesi ve araç gereç ile gece gündüz yol açma ve genişletme çalışmalarını gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, en son mart ayında bastıran yoğun yağışlar sonrasında Pınarbaşı'da kapalı olan 6 mahalle yolunu daha ulaşıma açarak şehirde kardan dolayı kapalı yol bırakmadı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, süreç içerisinde sadece yol açma ve genişletme çalışmaları ile yetinmedi. Ekipler, yolda mahsur kalan vatandaşların da yanında yer alarak onların imdadına yetişti.