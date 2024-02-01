Özellikle hamurunun inceliği ve iç harcının lezzetiyle dikkat çeken Kayseri mantısı, pek çok kişinin severek yediği bir tarif. Kayseri mantısı yaparken hamurun kıvamına dikkat etmek gerekiyor. Peki, Kayseri mantısı nasıl yapılır? Kayseri mantısı tarifi için malzemeler neler?

KAYSERİ MANTISI TARİFİ

Kayseri mantısı, Türk mutfağına özgü bir lezzet olan mantının Kayseri yöresine özgü bir versiyonudur.

- 3 su bardağı un

- 1 yumurta

- Yarım su bardağı su

- Tuz (yarım çay kaşığı)

- İç harcı için kıyma, tuz, karabiber, pul biber

KAYSERİ MANTISI NASIL YAPILIR?

Hamurun Hazırlanması:

Derin bir kaba unu alın. Ortasını açarak yumurtayı kırın. Tuzunu ve yarım su bardağı suyu ekleyin. Yavaşça karıştırarak yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru streç filmle sarıp, 30 dakika kadar dinlendirin.

İç Harcın Hazırlanması:

Kıymayı bir tavada kavurun. Kavrulan kıymaya tuz, karabiber, pul biber ekleyerek karıştırın.

Ocağı kapatın ve iç harcı soğumaya bırakın.

Mantıların Şekillendirilmesi:

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, un serpilmiş bir zeminde açın. Açılan hamurun ortasına kıymalı harçtan bir tatlı kaşığı kadar koyun.

Hamuru yarım daire şeklinde kapatıp, kenarlarını iyice bastırarak kapatın.

Mantıların Pişirilmesi:

Kaynar tuzlu suya mantıları ekleyin ve mantılar suyun üzerine çıkana kadar pişirin (genellikle 8-10 dakika).

Mantılar piştikten sonra süzgece alın.