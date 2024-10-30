Kayseri Melikgazi'de kaza: Otomobiller kavşakta çarpıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri Melikgazi'de kaza: Otomobiller kavşakta çarpıştı

Kayseri Melikgazi'de 2 otomobilin kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Deniz Şafağı Caddesi üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada N.D. idaresindeki 38 ND 151 plakalı otomobil ile H.H.U. idaresindeki 38 HU 635 otomobil kaza yaptı.

Meydana gelen kazada sürücülerle birlikte 38 HU 635 plakalı otomobilde bulunan Ö.G. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri Melikgazi'de kaza: Otomobiller kavşakta çarpıştı

Kayseri Melikgazi'de kaza: Otomobiller kavşakta çarpıştı

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