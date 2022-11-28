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Kontrolden çıkan hurda yüklü TIR devrildi

Kayseri - Niğde karayolunun 50. kilometresinde 38 ADT 989 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 01:05
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Kayseri Niğde Karayolunda hurda yüklü tır devrildi

Kontrolden çıkan hurda yüklü TIR devrildi
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan tır sürücüsünü ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası TIR dorsesinde bulunan hurda parçaları karayoluna döküldü.

Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ederken trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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