﻿Kontrolden çıkan hurda yüklü TIR devrildi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan tır sürücüsünü ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası TIR dorsesinde bulunan hurda parçaları karayoluna döküldü.

Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ederken trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)