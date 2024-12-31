Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde korkutan yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 24. Caddede bulunan bir boru-profil fabrikasında yangın çıktı.

Kayseri'de organize sanayi bölgesinde bir fabrikada çıkan yangın, 68 itfaiye personelinin müdahalesi ile yaklaşık 3 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında, Kayseri OSB'de yer alan boru-profil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladı. Fabrikada çıkan yangını fark eden çevredekiler, hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis, çevre güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf etti. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın büyük bir kısmını kapladı. Yangının, bitişikteki iş yerlerine sıçramaması için itfaiye personeli büyük bir özveriyle çalıştı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı, ancak yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

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