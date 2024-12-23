Kayseri polisinde 'şok' denetim: 238 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 15 - 22 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca, 154 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 18 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 4 şahıs tutuklandı. 1 adet çalıntı oto ile birlikte, hırsızlık malı olan 400 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirilerek tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. Kumar oynatıldığı tespit edilen 1 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 1 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa da toplam 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından toplam 236 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 236 şahıs yakalandı, bunlardan 107'si adli makamlarca tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.