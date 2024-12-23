Kayseri polisinde 'şok' denetim: 238 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri polisinde 'şok' denetim: 238 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü son bir hafta içerisinde yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada çeşitli suçlardan aranan 238 kişi gözaltına alındı. 20 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 15 - 22 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkı tabanca, 154 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 18 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 4 şahıs tutuklandı. 1 adet çalıntı oto ile birlikte, hırsızlık malı olan 400 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirilerek tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. Kumar oynatıldığı tespit edilen 1 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 1 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa da toplam 25 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından toplam 236 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 236 şahıs yakalandı, bunlardan 107'si adli makamlarca tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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