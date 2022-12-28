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Kayseri Tomarza SYDV 1 işçi alacak

Kayseri Tomarza, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 2 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 06:42
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Kayseri Tomarza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı büro görevlisi alacak

Kayseri Tomarza SYDV 1 işçi alacak
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İŞKUR'un internet sayfasında yayınlanan ilana göre, Kayseri Tomarza, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde büro görevlisi olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 2 Ocak 2023 olarak açıklandı.

ÖZEL ŞARTLAR
1- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak
2- Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçerli 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almak
3- Microsoft Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek
4- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
5- Ilan tarihinden 6 ay öncesinden itibaren Tomarza ilçesinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLER
a Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını; https://vakifilan.aile.gov.tr adresinden 27.12.2022-03.01.2023 tarihleri arasında son gün gün olan 03.01.2023 tarihi mesai bitimi olan 17:30'a kadar yapacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
b- Başvuru sonucunda tüm adaylar istenilen belgelerin asıllarını göstererek bir fotokopisini 04.01.2023 saat 17:30'a kadar Tomarza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta vb. ile yapılan başvurular geçersizdir.
c- Başvuru sırasında kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanlar veya aranan niteliklere uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.
d- Tüm adaylara evraklar kontrol edilip teslim alındıktan sonra vakıf personeli tarafından "Evrak Teslim Alındı Belgesi" verilecektir.
e- Mülakata girmeye hak kazanan adaylara sms yoluyla bilgi verilecek olup ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. Sms takip işlemi adayların sorumluluğundadır.
f- Vakfımız personel alıp almamakta serbesttir.
g- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılan başvuru sahipleri, göreve başlamış olsa dahi görevlerine son verilecektir. Bu yüzden hiçbir hak talep edilemez.

 

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