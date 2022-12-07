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Kayseri Ulaşım 10 personel alacak

Kayseri Ulaşım, bünyesinde destek personeli olarak istihdam etmek üzere 10 işçi alacak. Son başvuru tarihi 11 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 09:06
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Kayseri Ulaşım 10 personel alacak

Kayseri Ulaşım 10 personel alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Kayseri Ulaşım, bünyesinde Destek personeli olarak istihdam etmek üzere 10 işçi alacak. Son başvuru tarihi 11 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümü 3. ya da 4. sınıf öğrencisi 

Genel akademik not ortalaması (GANO) 2.90 ve üzeri olan

7 ay süresince haftanın en az 3 günü program kapsamında işletmede bulunabilecek kişiler

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı

İkametgah ilmühaberi

Vesikalık fotoğraf (2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş olmak şartı ile)

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