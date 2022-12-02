Kayseri Ulaşım işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Kayseri Ulaşım, bünyesinde Destek Personeli olarak istihdam etmek üzere 10 işçi alacak. Son başvuru tarihi 6 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümü 3. ya da 4. sınıf öğrencisi
Genel akademik not ortalaması (GANO) 2.90 ve üzeri olan
7 ay süresince haftanın en az 3 günü program kısmında işletmede bulunabilecek kişiler
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı
İkametgah ilmühaberi
Vesikalık fotoğraf (2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş olmak şartı ile)
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