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Kayseri Ulaşım işçi alacak

Kayseri Ulaşım, bünyesinde Destek Personeli olarak istihdam etmek üzere 10 işçi alacak. Son başvuru tarihi 6 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 09:42
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Kayseri Ulaşım işçi alacak

Kayseri Ulaşım işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Kayseri Ulaşım, bünyesinde Destek Personeli olarak istihdam etmek üzere 10 işçi alacak. Son başvuru tarihi 6 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümü 3. ya da 4. sınıf öğrencisi

Genel akademik not ortalaması (GANO) 2.90 ve üzeri olan

7 ay süresince haftanın en az 3 günü program kısmında işletmede bulunabilecek kişiler

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı

İkametgah ilmühaberi

Vesikalık fotoğraf (2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş olmak şartı ile)

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