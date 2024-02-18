Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 4 gözaltı

Kaynak: DHA
Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 4 gözaltı
Kayseri’de husumetli 2 grup arasında çıkan kavgada Batuhan Ünlü'nün (27) tabanca ile öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi Bozantı Caddesi'nde meydana gelen olayda, Husumetli 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Gruptan bir kişi çektiği silahla Batuhan Ünlü isimli şahsı tabanca ile vuruldu.

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4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünlü, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olay ile bağlantılı 4 şüpheli kişiyi belirleyip, yakaladı. Gözaltına alınan A.G., Y.D., R.U. ve S.A. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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