Kayseri'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 4 gözaltı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi Bozantı Caddesi'nde meydana gelen olayda, Husumetli 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Gruptan bir kişi çektiği silahla Batuhan Ünlü isimli şahsı tabanca ile vuruldu.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünlü, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olay ile bağlantılı 4 şüpheli kişiyi belirleyip, yakaladı. Gözaltına alınan A.G., Y.D., R.U. ve S.A. Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.