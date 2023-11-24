Kayseri'de 106 tarihi obje ele geçirildi

Kayseri'de, polis ekiplerince 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 106 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kayseri'de 106 tarihi obje ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 kişinin il dışından temin ettiği tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeleri kentte satışını yapacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine şüphelinin belirlenen 3 ayrı adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen, yaklaşık 100 kilogram sütun, kılıçlar, şamdan, yüzük ve sikkenin bulunduğu 106 obje, 3 tabanca, 5 tüfek, 59 fişek ve 110 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

kayseride-106-tarihi-obje-ele-gecirildi-1303-dhaphoto1.jpg

kayseride-106-tarihi-obje-ele-gecirildi-1303-dhaphoto2.jpg

Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Erdoğan Öğretmenler Günü'nde konuştu. 'En düşük öğretmen maaşı 23 bin 900 liraya dayandı. Nereden nereye' Gündem
Erdoğan Öğretmenler Günü'nde konuştu. 'En düşük öğretmen maaşı 23 bin 900 liraya dayandı. Nereden nereye'
Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün yasaklandı Yaşam
Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün yasaklandı
İsrail'in ateşkes sonrası Gazze planı belli oldu Gündem
İsrail'in ateşkes sonrası Gazze planı belli oldu
"Suriyeli eşimi Türk vatandaşı yaptım. Hadi bizi gönderdin de görelim" dedi gündem oldu Gündem
"Suriyeli eşimi Türk vatandaşı yaptım. Hadi bizi gönderdin de görelim" dedi gündem oldu
Küçük kardeşinin ayakları çamur olmasın diye sırtında taşıdı Gündem
Küçük kardeşinin ayakları çamur olmasın diye sırtında taşıdı
Irak’ın kuzeyine hava harekatı. 17 hedef imha edildi Gündem
Irak’ın kuzeyine hava harekatı. 17 hedef imha edildi
Hasan Arat'tan flaş sözler: Giden şampiyonluğun hesabını veremeyenler birden ortaya çıktı Spor
Hasan Arat'tan flaş sözler: Giden şampiyonluğun hesabını veremeyenler birden ortaya çıktı