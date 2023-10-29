Kayseri'de 78 tonluk uçağı yan yatıran pilotun görüntüleri gündem oldu

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarında Kayseri'de bir pilot 78 tonluk A-400 uçağını neredeyse 90 derece olacak şekilde yan yatıran pilotun videosu sosyal medyada gündem oldu
29 Ekim 2023 Pazar
Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarında Kayseri'de bir pilot 78 tonluk A-400 uçağını neredeyse 90 derece olacak şekilde yan yatıran pilotun videosu sosyal medyada gündem oldu
Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarında Kayseri'de bir pilot 78 tonluk A-400 uçağını neredeyse 90 derece olacak şekilde yan yatıran pilotun videosu sosyal medyada gündem oldu