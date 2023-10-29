Kayseri'de 78 tonluk uçağı yan yatıran pilotun görüntüleri gündem oldu

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarında Kayseri'de bir pilot 78 tonluk A-400 uçağını neredeyse 90 derece olacak şekilde yan yatıran pilotun videosu sosyal medyada gündem oldu

Kayseri'de 78 tonluk uçağı yan yatıran pilotun görüntüleri gündem oldu

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarında Kayseri'de bir pilot 78 tonluk A-400 uçağını neredeyse 90 derece olacak şekilde yan yatıran pilotun videosu sosyal medyada gündem oldu

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