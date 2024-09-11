Kayseri'de 92 yaşında ağaç budama sevdası canına mal oldu

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde trajik bir olay yaşandı. 92 yaşındaki Mükremin Kaya, budamak için çıktığı elma ağacından düşerek hayatını kaybetti. Olay, ilçeye bağlı Beğendik Mahallesi Hacepli Cami Sokak'ta bir bahçede gerçekleşti. Yakınları, yaşlı kişilerin hareketsiz bir şekilde yattığını fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yapılan inceleme sonucunda Kaya'nın kayıplarını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mükremin Kaya'nın cenazesi morguna kaldırıldı. Bu tür kazalar, özellikle ileri yaştaki bireyler için daha iyi bir duruma gelirken, toplanması gereken önlemler ve bir kez daha gündeme geldi. İklim değişikliğiyle yaşanan hava durumu da bu tür bahçeleri daha tehlikeli hale getirebiliyor.