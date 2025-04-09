Kayseri'de akü kıvılcımı iş yerini küle çevirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kayseri Melikgazi’de motosiklet satışı yapılan iş yerinde akü şarjından çıkan kıvılcım yangına neden oldu. İş yeri küle dönerken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Kadir Has Bulvarı üzerinde motosiklet satışı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.

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İddiaya göre, bir akü ile başka bir akü şarj edilirken çıkan kıvılcım, bidon içindeki yanıcı maddeyi tutuşturdu.

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Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerini tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. İş yeri ise kullanılamaz hale geldi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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