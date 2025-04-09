Kayseri'de akü kıvılcımı iş yerini küle çevirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Kadir Has Bulvarı üzerinde motosiklet satışı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.

İddiaya göre, bir akü ile başka bir akü şarj edilirken çıkan kıvılcım, bidon içindeki yanıcı maddeyi tutuşturdu.

Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerini tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. İş yeri ise kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.