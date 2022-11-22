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'Arkadaşım küfür etti' dedi intihar etmek istedi

Kayseri’de yaşanan garip olayda arkadaşının küfrettiğini iddia eden şahıs intihara teşebbüs etti. Elindeki bıçakla arkadaşının yanına gelmesini isteyen şahıs polis ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu ikna edildi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 21:58
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Kayseri'de bir garip olay. Arkadaşının küfrettiği şahıs intihara teşebbüs etti

'Arkadaşım küfür etti' dedi intihar etmek istedi
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Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı’nda meydana gelen olayda, elinde bıçak bulunan A.A. arkadaşının kendisine küfrettiğini iddia ederek, yanına gelmesini istedi.

Durumu fark eden polis ekipleri, A.A.’nın yanına giderek ikna çabalarına başladı. 

UZUN UĞRAŞLAR SONUNDA İKNA EDİLDİ

Tedbir amacıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, öfkeli şahıs arkadaşının yanına gelmediği takdirde bıçağı bırakmayacağını söyledi.

Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilen A.A., elindeki bıçağı bırakınca gözaltına alındı. Şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (İHA)

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