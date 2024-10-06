Kayseri’de bir işletmeci iş yerinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Kayseri’de bir işletmeci iş yerinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Mevlevi Caddesi üzerinde bulunan bir binada kıraathane işleten "Kazan Ahmet" olarak bilinen 53 yaşındaki Ahmet B.'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Şahıs iş yerinde hayatını kaybetmiş şekilde bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir işletmeci iş yerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Mevlevi Caddesi üzerinde bulunan bir binada kıraathane işleten "Kazan Ahmet" olarak bilinen Ahmet B.'den (53) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Ahmet B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Ahmet B.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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