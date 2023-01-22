Kayseri'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 05.28'de merkez üssü Sarız ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde bölgede olumsuz bir durum olmadığı öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3,1 olarak açıklandı.