Kayseri'de fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü devrildi: 6 yaralı

Kayseri'de, fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.

Kayseri'de fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü devrildi: 6 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi İnecik Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika işçilerinin taşındığı Cengiz D. (58) yönetimindeki 38 P 0430 plakalı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

kayseride-fabrika-iscilerinin-tasindigi-servis-midibusu-devrildi-6-yarali-1321-dhaphoto3.jpg Kazada 6 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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