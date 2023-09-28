Kayseri'de fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü devrildi: 6 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi İnecik Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika işçilerinin taşındığı Cengiz D. (58) yönetimindeki 38 P 0430 plakalı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.
Kazada 6 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.