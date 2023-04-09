Cenaze aracı şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kayseri-Malatya kara yolunun 13'uncu kilometresi Karakuyu mevkinde meydana geldi. İstanbul'dan Sivas'ın Gürün ilçesine cenaze taşıyan E.B. idaresindeki cenaze nakil aracı, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan M.T. ve üzerinden kimlik çıkmayan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazada yaşamlarını yitiren 2 yolcu ile araçtaki cenaze ise, Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Kaynak: DHA)