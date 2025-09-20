Kayseri’de feci kaza! İki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çok sayıda yolcu yaralandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.D'nin kullandığı 38 ACJ 137 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 01 APD 862 plakalı minibüs, Avlağa Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Yahyalı ilçesi Avlağa ile Delialiuşağı mahalleleri arasında bulunan Kömür mevkisinde meydana geldi. Cuma Dede idaresindeki 38 ACJ 137 plakalı minibüs ile Adana’dan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne yolcu taşıyan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 APD 862 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her 2 araçtaki Fatma D., Elvan D., Birsen B., Pelin Y., Kamil B., Ahmet D., Dilek Ç., Emine O., Sait Ö., Hasan B., Alev A., Şengül B. ve Şerife S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.