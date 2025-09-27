Kayseri'de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Kaynak: İHA
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Gözaltına alınan E.T., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanması için çalışma yapıldı.

Ekipler tarafından Hunat Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda; ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. yakalandı. E.T. cezaevine teslim edildi.

Son Haberler
Konya'da feci kaza! Tırın çarptığı genç hayatını kaybetti
Konya'da feci kaza! Tırın çarptığı genç hayatını kaybetti
Melih Gökçek'in 'gong' için tuttuğu Hollandalı model, Ankaralıların parasını nerede yedi?
Melih Gökçek'in 'gong' için tuttuğu Hollandalı model, Ankaralıların parasını nerede yedi?
Emekliler isyan etti. Maaşlarımız 23 yılda mum gibi eridi. Bakan Işıkhan'ın açıklamasına büyük tepki
Emekliler isyan etti. Maaşlarımız 23 yılda mum gibi eridi. Bakan Işıkhan'ın açıklamasına büyük tepki
Bakan Mehmet Şimşek, gösteriye 20 dakika geç gelince protesto edildi
Bakan Mehmet Şimşek, gösteriye 20 dakika geç gelince protesto edildi
Edirne'de konser veren Kıraç, Güllü'yü andı
Edirne'de konser veren Kıraç, Güllü'yü andı