Kayseri’de fidan dikmeye giden kişiden acı haber geldi

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Kayseri’de fidan dikmeye giden kişiden acı haber geldi

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde traktörüyle fidan dikmeye giden 42 yaşındaki H.Ş, tüfeğin ateş alması sunucunda yaralanarak yığıldı. Haber alamayan yakınları ormanda yaptıkları aramada H.Ş’yi yerde yatır halde buldu. Ekipler yaptıkları kontrolde Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Edinilen bilgiye göre, Tahtakemer Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ormanlık alana traktörü ile fidan dikmeye giden H.Ş., iddiaya göre yanında götürdüğü tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

H.Ş., kendisinden haber alamayan yakınları tarafından ormanlık alanda yaralı şekilde bulunurken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde H.Ş.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. H.Ş.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Bilim kurgu dünyasında zirveye tırmanan diziler! En popüler yapımlar ve ilginç yorumlar
Bilim kurgu dünyasında zirveye tırmanan diziler!
Fenerbahçe Tuta için gün sayarken şoke eden talep geldi
Fenerbahçe Tuta için gün sayarken şoke eden talep geldi
Eskişehir’de feci kaza! Orta şeritte arızalanan TIR’a çarptı
Eskişehir’de feci kaza! Orta şeritte arızalanan TIR’a çarptı
Brent petrolde son durum ne? İşte güncel tarife... (17 Ocak 2025)
Brent petrolde son durum ne? İşte güncel tarife... (17 Ocak 2025)
Bazı taşınmaz satışları ile imar planları onaylandı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Bazı taşınmaz satışları ile imar planları onaylandı! Resmi Gazete'de yayımlandı