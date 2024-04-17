Kayseri'de hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı. 5 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi içesi Şirintepe Mahallesi 2132’inci Sokak’ta meydana gelen olayda, Asım A. ‘nın kullandığı 38 ACA 719 plakalı hafif ticari araç, Erdem A.’nın kullandığı 38 P 2229 plakalı işçi servisi ile çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada, işçi servisinde bulunan 4 kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis,ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralılardan Ercan T.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.