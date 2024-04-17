Kayseri'de hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı. 5 yaralı

Kaynak: DHA
Kayseri'de hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı. 5 yaralı
Kayseri’de hafif ticari bir araç ile işçi servisi çarpıştı. Yaşanan kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kayseri’nin Melikgazi içesi Şirintepe Mahallesi 2132’inci Sokak’ta meydana gelen olayda, Asım A. ‘nın kullandığı 38 ACA 719 plakalı hafif ticari araç, Erdem A.’nın kullandığı 38 P 2229 plakalı işçi servisi ile çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada, işçi servisinde bulunan 4 kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis,ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralılardan Ercan T.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

kayseride-hafif-ticari-arac-ile-isci-se-41352-1.jpg

kayseride-hafif-ticari-arac-ile-isci-se-41352-2.jpg

kayseride-hafif-ticari-arac-ile-isci-se-41352-3.jpg

kayseride-hafif-ticari-arac-ile-isci-se-41352-4.jpg

kayseride-hafif-ticari-arac-ile-isci-se-41352-5.jpg

kayseride-hafif-ticari-arac-ile-isci-se-41352.jpg

Son Haberler
Amerika'nın Olimpiyat kadrosu açıklandı. Rüya takım kuruldu Spor
Amerika'nın Olimpiyat kadrosu açıklandı. Rüya takım kuruldu
27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri festivali'nin afişi paylaşıldı Kültür Sanat
27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri festivali'nin afişi paylaşıldı
Merkez Bankası bunu ilk kez yaptı. Eski başekonomist Hakan Kara açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası bunu ilk kez yaptı. Eski başekonomist Hakan Kara açıkladı
Furkan Nesli Derneği’nde bir kadın tartıştığı iki kadını bıçakladı Gündem
Furkan Nesli Derneği’nde bir kadın tartıştığı iki kadını bıçakladı
Hırvatistan’da sandık çıkış anketlerine göre ülkede koalisyon hükümeti kurulacak Dünya
Hırvatistan’da sandık çıkış anketlerine göre ülkede koalisyon hükümeti kurulacak
Türk karasularına geri itilen 14 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı Gündem
Türk karasularına geri itilen 14 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
Batman'da sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti Yerel Haberler
Batman'da sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti