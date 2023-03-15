﻿Kayseri'de hasar tespit çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. 975 ağır hasarlı yapı

(İHA) - Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından şehirde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilimizin etkilendiği deprem sonrasında, bütün ülkemizde olduğu gibi ilimizde de bölgeye yapılan yardımlar ve bölgeden ilimize intikal eden depremzede vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar devam etmektedir" denildi



Afet Bölgesine Ayni Yardım Desteği

Depremin ilk günü oluşturulan Ayni Bağış Deposunda toplanan yardımlardan deprem bölgesinde bulunan 10 vilayete çadır, battaniye, su, gıda, kıyafet, temizlik ve hijyen ürünleri, yakacak, elektrikli Isıtıcı vb. temel acil ihtiyaçları karşılayacak ürünlerden oluşan 18 tır gönderilmiştir. Depremin ilk gününden bugüne kadar Kayseri Lojistik Deposundan deprem bölgesinde yer alan illere toplam 732 tır yardım malzemesi sevk edilmiştir. 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli ve 20.02.2023 tarihindeki Hatay merkezli depremlerde zarar gören afet çevresindeki illere lojistik destek sağlamak amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda, ilimiz Organize Sanayi Bölgesi Fuar Alanında oluşturulan Kayseri Lojistik Deposuna ilimiz, diğer illerimiz ve dış ülkelerden gelen ayni yardımlar tasnif edilip afet kapsamındaki illere AFAD koordinesinde sevkiyat yapılmaya devam edilmektedir" denildi.



Hasar Tespiti Çalışmaları

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, 14.03.2023 tarihi itibariyle; yapılan toplam 14.284 başvurudan 11.390 adet yapının hasar tespit çalışması yapılmış olup, 6.549 hasarsız, 3.516 az hasarlı, 44 orta hasarlı ve 975 ağır hasarlı yapı tespit edilmiştir. Yapılan başvuruların % 80'inin hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca ilimizde 1.106'sı resmi, 71'i özel okul binası olmak üzere toplam 1.177 okul binası bulunmaktadır. Bu okullardan toplam 757 adedinin hasar tespiti çalışması yapılmış olup hasar tespit çalışması yapılan okulların oranı % 61,5'tir. Kalan okullar da hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Okullar ile kamu yapılarında yürütülen hasar tespit çalışmaları çerçevesinde: İlimiz genelinde 16 ağır (3'ü deprem öncesi), 3 orta olmak üzere toplam 19 adet ağır ve orta hasarlı okul; 6 cami, 23 cami minaresi ve 3 cami lojmanı olmak üzere toplam 32 ağır hasarlı dini yapı ve eklentileri; 9 ağır ve 3 orta olmak üzere toplam 12 adet orta ve ağır hasarlı kamu binası mevcuttur. Bu yapılardan 2 cami, 18 cami minaresi, 1 cami lojmanı ile acil yıkım kararımız bulunan 2 adet okul binası ilgili belediyeler tarafından yıktırılmıştır. Ağır hasarlı kamu yapıları arasında Yeşilhisar Belediye Başkanlığı Hizmet

Binası, Sarız Belediye Başkanlığı Hizmet

Binası bulunmakta olup Develi Belediye Başkanlığı Hizmet Binası ile İncesu Belediyesi Kültür Evi ise orta hasarlı kamu binalarındandır. Orta ve ağır hasarlı diğer kamu binaları ise kullanılmayan yapılar ile eklenti niteliğindeki garaj ve depolardan oluşmaktadır. Orta ve ağır hasarlı yapıların idarelerine bilgi verilmiş olup yapıların boşaltılması süreci devam etmektedir. Ayrıca ilimiz merkez ilçelerinden Kocasinan İlçemizde 4 (biri acil yıkım kararımız üzerine yıktırılmıştır); Melikgazi ilçemizde 2 olmak üzere toplam 6 adet ağır hasarlı konut tespit edilmiştir. Bu konutlardan; 14 katlı bir adet bina (acil yıkım kararımız üzerine yıktırılmıştır), 12 katlı bir adet bina, 6 katlı bir adet bina ve 5 katlı bir adet bina Kocasinan ilçemizde; iki adet 5 katlı ağır hasarlı bina ise Melikgazi İlçemizde bulunmaktadır. Gerekli güvenlik önlemleri alınarak söz

konusu konutlar tahliye edilmiştir. Bugüne kadar tespit edilen ağır hasarlı yapıların ilgili mevzuat çerçevesinde işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için belediyelerine yazılı bildirimde bulunulmuştur.



Şehire gelen depremzedeler

Deprem bölgesinden ilimize, toplam 44.710 depremzede vatandaşımız 15.03.2023 tarihi itibariyle gelmiştir. Bu kişilerden 7.197 kişi KYK yurtlarında, kamu misafirhanelerinde, oteller, apartlar ve muhtelif yerlerde barınmaktadır. 37.513 kişide yakınlarının yanında ve kendi imkanlarıyla yerleştikleri konutlarda ikamet etmektedir.Gerek KYK yurtlarında gerekse kendi imkanlarıyla yerleştikleri konutlarda depremzede vatandaşlarımızın ayni yardım talepleri, valiliğimiz ve kaymakamlıklarımıza bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, yerel yönetimler, STK'lar ve hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanmaya çalışılmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuran 29.818 depremzede vatandaşımızın ayni yardım talepleri karşılanmış ayrıca nakdi yardım talebinde bulunan 7.240 ailenin başvuruları değerlendirilerek 7.226.862 TL nakdi yardım yapılmıştır.

İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızca depremzede vatandaşlarımızın ayni ve nakdi yardım talepleri alınarak taleplerin karşılanmasına paydaş kurum ve kuruluşların desteği ile birlikte karşılanmaya çalışılmaktadır.



Psikososyal Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, İlimize gelen depremzede vatandaşlarımıza psikososyal destek çalışmalarına ilk günden itibaren ilimizdeki kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla devam edilmiş olup, bu kapsamda toplam 11.474 depremzede vatandaşımıza psikososyal destek sağlanmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce deprem nedeniyle ilimize gelerek KYK yurtları ile Milli Eğitime bağlı pansiyonlarda kalan 5.858 öğrenciye yönelik de psikososyal destek çalışmaları devam etmektedir.



Konaklama

Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğünce KYK yurtları ile diğer alanlarında yaşayan 3.381 depremzede vatandaşımıza psikososyal destek sağlanmış olup çalışmalar devam etmektedir.



"Evim Yuvan Olsun" Yardımlaşma Kampanyası

Evim Yuvan Olsun Yardımlaşma Kampanyası çerçevesinde, ilimiz ilçelerinden toplam 220 konut sahibi tarafından projeye katılım başvurusu yapılmıştır. Söz konusu başvuruların incelenmesi neticesinde; 154 konutun kullanıma uygun olmadığı, 42 bedelsiz konut ve 5 indirimli kiralık konut olmak üzere toplamda 47 konutun kullanıma uygun bulunduğu, geriye kalan 19 konutun ise kullanıma uygunluğunun değerlendirilme aşamasında olduğu tespit edilmiştir. Bugüne kadar kampanya çerçevesinde kullanıma uygunluğu değerlendirilen 21 bedelsiz konut ile 1 indirimli kiralık konut olmak üzere toplam 22 konut depremzede vatandaşlarımıza tahsis edilmiş olup diğer konutların tahsisine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.



Sağlık

Depremin ilk gününden bugüne kadar 13.054 depremzede hasta kabulü yapılmıştır.Halen Kayseri'de bulunan hastanelerde serviste 223 kişi, yoğun bakımda 85 kişi olmak üzere toplam 308 hasta yatarak tedavi görmektedir. Vefat eden 87, taburcu olan 12.659 vatandaşımız bulunmaktadır. Ayrıca KYK yurtlarında ve diğer konaklama alanlarında verilen mobil sağlık hizmeti çerçevesinde toplam 5.973 kişi sağlık taramasından geçirilmiş olup 4.498 kişi muayene edilmiştir. Toplam 602 kişiye psikiyatri hizmeti verilmiştir. Hastanelerimize deprem sonrasında, kimsesiz/refakatsiz olarak toplam, 60 çocuk depremzede kabulü yapılmıştır.Tedavisi tamamlanan 28 çocuk ailelerine, 18 çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilmiş; 1 çocuk da ailesi ile birlikte Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Bugün itibariyle toplam 12 kimlikli/kimliksiz bebek ve çocuğun tedavisi devam etmektedir.



Sosyal Hizmetler

Deprem bölgesinden ilimize sosyal hizmetler çerçevesinde, 280 ağır engelli depremzede vatandaşımız getirilerek özel ve resmi bakım merkezlerine; 12 kadın ve 8 çocuk Kadın Konukevine yerleştirilmiştir. Bugün itibariyle Sosyal Hizmet Bakım Merkezlerinde 2 çocuk bulunmaktadır. Ayrıca 23 yaşlı depremzede vatandaşımız ise özel huzurevlerine yerleştirilmiştir.