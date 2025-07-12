Kayseri’de hava sıcaklığı 40’ı dereceyi aştı!

Kaynak: İHA
Kayseri’de hava sıcaklığı 40’ı dereceyi aştı!

Kayseri’de hava sıcaklıkları 44 dereceyi buldu. Vatandaşlar serinlemenin yollarını aradı.

Kayseri'de aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklıklarının 40'ı aştığı şehirde vatandaşlar da serinlemenin yollarını arıyor.

VATANDAŞLAR SICAKTAN KAÇTI

Kimi vatandaşlar ağaç altında oturmayı tercih ederken, kimileri ise sokağa vantilatör koyarak aşırı sıcaktan korunmaya çalıştı.

Bazı çocuklar da süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışınca ortaya ilginç görüntüler oluştu. Cumhuriyet meydanında bulunan çeşme önünde ise, yüzünü yıkamak isteyen vatandaşlar tarafından kuyruk oluşturuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; il genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği ve kronik hastalığı bulunanların öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Son Haberler
Avcılar'da market deposunda yangın
Avcılar'da market deposunda yangın
Victor Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Mesele sadece teminat mektubu değilmiş: İşte transferin bitmeme sebebi...
Victor Osimhen gerçeği ortaya çıktı! Mesele sadece teminat mektubu değilmiş: İşte transferin bitmeme sebebi...
Kayseri’de hava sıcaklığı 40’ı dereceyi aştı!
Kayseri’de hava sıcaklığı 40’ı dereceyi aştı!
Terör örgütü PKK'nın silahları muhafaza edeceği yer belli oldu
Terör örgütü PKK'nın silahları muhafaza edeceği yer belli oldu
Marangoz iş yerinde ölü bulundu
Marangoz iş yerinde ölü bulundu