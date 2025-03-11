Kayseri’de hızlı trenin inşaatında kaya düştü! 1 ölü 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kayseri’de hızlı trenin inşaatında kaya düştü! 1 ölü 1 yaralı

Kayseri’de hızlı tren inşaatında tünelde kayalar düştü. Kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden Hanifi Doğan, otopsi işlemleri sonrası cenazesi memleketi Elazığ’a gönderildi. Muhammed Kaya’nın tedavisi devam ediyor.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Yerköy-Kayseri arasında yapımı devam eden hızlı tren inşaatının Kocasinan ilçesi Karakimse Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kaçış tünelinde işçiler Hanifi Doğan ve Muhammed Kaya Ateş'in üzerine kaya parçaları düştü.

Kayseri’de hızlı trenin inşaatında kaya düştü! 1 ölü 1 yaralı

İhbarla olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Hanifi Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ateş ise ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hanifi Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Elazığ'ın Kovancılar ilçesine gönderildi.

Kayseri’de hızlı trenin inşaatında kaya düştü! 1 ölü 1 yaralı

Diğer yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tedavisi süren Muhammed Kaya Ateş'i ziyaret etti. Büyükkılıç, durumu hakkında doktorlardan bilgi aldığı Ateş'e acil şifalar dileyerek, böyle kazaların bir daha yaşanmamasını temenni ettiğini söyledi.

Kayseri’de hızlı trenin inşaatında kaya düştü! 1 ölü 1 yaralı

Kayseri’de hızlı trenin inşaatında kaya düştü! 1 ölü 1 yaralı

Kayseri’de hızlı trenin inşaatında kaya düştü! 1 ölü 1 yaralı

Kayseri’de hızlı trenin inşaatında kaya düştü! 1 ölü 1 yaralı

Kayseri’de hızlı trenin inşaatında kaya düştü! 1 ölü 1 yaralı

Kayseri’de hızlı trenin inşaatında kaya düştü! 1 ölü 1 yaralı

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