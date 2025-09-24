Kayseri'de ilklerin gecesi: Beşiktaş'ın yıldızları sahneye çıktı

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş ilk yarıyı Rafa Silva ve Tammy Abraham'ın attığı gollerle 3-0 önde kapattı.

BEŞİKTAŞ'TAN İLK YARIDA 3 GOL BİRDEN

Karşılaşmanın 15. dakikasında Orkun Kökçü’nün savunma arkasına bıraktığı pasla ceza sahasına sarkan Portekizli yıldız, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 32. dakikada ise Kayserispor savunmasının kornerden gelen ortayı uzaklaştırma çabası kısa düştü; ceza sahası dışında topu önünde bulan Rafa Silva, gelişine nefis bir şut çıkararak farkı ikiye yükseltti.

İlk yarının uzatma dakikalarında ise Tammy Abraham Kayserispor defansının arkasına sarkarak skoru 3-0'a getirdi.

ORKUN'DAN İLK ASİST, RAFA'DAN İLK DUBLE

Bu gollerle birlikte Rafa Silva sezonun ilk dublesini Kayserispor karşısında yaparken milli oyuncu Orkun Kökçü de siyah beyazlı formayla ilk asistini gerçekleştirdi. Öte yandan İngiliz yıldız Süper Lig'de ilk deplasman golü kaydetti.