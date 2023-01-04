4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayseri'de IŞİD operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kayseri'de IŞİD operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kayseri'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 16:02
Takip Et

Kayseri'de IŞİD operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kayseri'de IŞİD operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
+
Aa
-

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada, örgüt üyesi oldukları tespit edilen zanlıların saklandığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, ülkelerinde bulundukları dönemde örgüt adına silahlı faaliyet yürüttükleri belirlenen Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ifadesinin alınmasının ardından sınır dışı işleminin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
2
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
3
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
4
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
5
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
6
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
7
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
﻿Almanya'da telgraf gönderme dönemi sona erdi
﻿Almanya'da telgraf gönderme dönemi sona erdi
﻿Almanya'da telgraf gönderme dönemi sona erdi
﻿Yunanistan medyası: ABD, Doğu Akdeniz’de arabulucu olabilir
﻿Yunanistan medyası: ABD, Doğu Akdeniz’de arabulucu olabilir
﻿Yunanistan medyası: ABD, Doğu Akdeniz’de arabulucu olabilir
﻿İstinaftan Şebnem Korur Fincancı kararı
﻿İstinaftan Şebnem Korur Fincancı kararı
﻿İstinaftan Şebnem Korur Fincancı kararı
﻿Ülkü'ye acı veda. Korkunç detayı baba açıkladı
﻿Ülkü'ye acı veda. Korkunç detayı baba açıkladı
﻿Ülkü'ye acı veda. Korkunç detayı baba açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.