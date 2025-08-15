Kayseri'de jandarmadan sahte döviz operasyonu

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; Y.I.'nın illegal yollardan temin ettiği sahte dolarları piyasaya süreceği yönünde bilgi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri; Y.I.'yı Hunat mahallesinde yakaladı. Şahsın üzerine yapılan aramalarda; 41 adet 100 dolar ve 2 adet 50 dolar olmak üzere toplamda 4 bin 200 dolar sahte banknot ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı istikametinde şüpheli şahıs gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.