Kayseri’de kıraathanede silahlı çatışma: 1’i polis 2 yaralı

DHA'nın haberine göre; olayda 1 polis memuru ve 1 kıraathane çalışanı yaralandı. Şüphelilerden biri yakalandı, diğeri aranıyor.

KIRAATHANEYE BASKIN YAPAN ŞÜPHELİLER ATEŞ AÇTI

Olay, saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak’ta meydana geldi. Adnan ve Muhammed Tosun kardeşler, Mehmet ve Mustafa Coşkun kardeşlerin çalıştığı kıraathaneye geldi. İki grup arasında alacak verecek yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Adnan Tosun, pompalı tüfekle kıraathane çalışanlarına ve olay yerine gelen polis memuru Murat A.'ya ateş etti. Murat A., göğsünden, Mustafa Coşkun ise kolundan yaralandı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan polis memuru ve kıraathane çalışanını hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şüphelilerden Adnan Tosun’un yakalandığı, kardeşi Muhammed Tosun’un ise arandığı öğrenildi.