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Köpeği kemerle döven şahıs yakalandı

Kayseri'de bir parkta köpeği kemerle döverek işkence yapan şahıs; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 17:01
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Kayseri'de köpeği kemerle döven şahıs yakalandı

Köpeği kemerle döven şahıs yakalandı
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İHA'da yer alan göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet General Emir Mahallesinde bulunan park içerisinde bir kişi, Sibirya kurdu cinsi köpeği kemerle döverek yumruklar attı. Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresinde araştırma yaptı. Yapılan araştırmalarda köpeğin aşı kartının ve evraklarının tam olduğu anlaşılırken, köpek sahibi H.A. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer yandan, H.A.'nın köpeği kemerle döverek işkence etmesi çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Can Dostları
19.12.2022 17:09
Sonuç ne olacak önemli olan o.  
 
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