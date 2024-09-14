Kayseri’de Mevlit Kandili idrak edildi

Kayseri müftülüğü, Peygamber Efendimizin (sav) doğumunun yıl dönümü vesilesiyle bir dizi program organize etti.

Mevlit Kandili dolayısıyla Hunat Camii'nde gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler ve kasideler seslendirildi, salavatlar getirildi ve dualarla sona erdi.

Mevlit Kandili'ni kutlamak için camiye gelen Nuri Fahraloğlu, "Çok güzel duygular içindeyim. Peygamberimizin doğumunun yıl dönümü. Nice kandillere inşallah. Allah, tüm namaz kılanların dualarını kabul etsin. Bu günler çok kıymetli. Herkes camilere gelsin" dedi.