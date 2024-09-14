Kayseri’de Mevlit Kandili idrak edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kayseri’de Mevlit Kandili idrak edildi

Kayseri'de, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) doğumunun yıl dönümü olan Mevlit Kandili'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kayseri müftülüğü, Peygamber Efendimizin (sav) doğumunun yıl dönümü vesilesiyle bir dizi program organize etti.

Mevlit Kandili dolayısıyla Hunat Camii'nde gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler ve kasideler seslendirildi, salavatlar getirildi ve dualarla sona erdi.

Mevlit Kandili'ni kutlamak için camiye gelen Nuri Fahraloğlu, "Çok güzel duygular içindeyim. Peygamberimizin doğumunun yıl dönümü. Nice kandillere inşallah. Allah, tüm namaz kılanların dualarını kabul etsin. Bu günler çok kıymetli. Herkes camilere gelsin" dedi.

Son Haberler
Arda Güler ilk 11'de. İşte maçı yayınlayacak kanal
Arda Güler ilk 11'de. İşte maçı yayınlayacak kanal
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
Hipertansiyon riskini artırıyor! Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Hipertansiyon riskini artırıyor! Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Devlet Bahçeli yine düştü. Op. Dr. Bilgehan Bilge'den şok iddia
Devlet Bahçeli yine düştü. Op. Dr. Bilgehan Bilge'den şok iddia
Galatasaray farkı 4'e çıkardı
Galatasaray farkı 4'e çıkardı