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Tramvay yoluna giren otomobil takla attı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, tramvay yoluna girerek takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 00:34
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Kayseride meydana gelen kazada otomobil tramvay yoluna girdi

Tramvay yoluna giren otomobil takla attı
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Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Sivas Bulvarı üzerinde 38 YN 150 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girerek takla attı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

ÇEKİCİ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Takla atan araçtan çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ise yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

İncelemelerin ardından otomobilin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla tramvay seferleri yeniden başladı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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