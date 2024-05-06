Kayseri’de midesinde uyuşturucu kapsülü ile yakalanan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik inceleme başlattı. Yapılan incelemeler kapsamında yabancı uyruklu bir şüpheli kişinin şehre uyuşturucu getireceği ihbarı alındı. Şüphelinin bulunduğu yolcu otobüsü durduruldu.

TUTUKLANDI

Otobüste gözaltına alınan R.K., muayene yapılması üzere Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirildi. Röntgeni ve ultrason çekiminin ardından gerçekleştirilen kontrollerde R.K.'nın mide bölümünde uyuşturucu madde kapsülleri yutmuş olduğu tespit edildi. Uyuşturucular sağlık ekipleri tarafından yapılan tedavi sonrası çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli R.K. ise, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.