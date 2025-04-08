Kayseri’de müzik ve eğlence dolu hafta sonu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında 12 Nisan’da Türk Sanat Müziği Konseri, 13 Nisan’da ise çocuklara yönelik iki seanslık müzikal oyun düzenliyor. Kayserililere keyifli bir hafta sonu sunulacak.

Her yaştan insanı kültür sanatla buluşturan ve sosyalleşmelerine olanak sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayındaki yoğun programın ardından faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, 12-13 Nisan tarihlerinde yetişkinler ve çocuklar için iki ayrı etkinlik planlandı.

12 Nisan Cumartesi günü saat 19.30’da Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kons-servatuvarı Kent Korosu, Mustafa Uyan şefliğinde Türk Sanat Müziği Konseri verecek. Müzikseverler, bu konserle unutulmaz bir akşam yaşayacak.

Çocuklar için ise 13 Nisan Pazar günü saat 12.00 ve 15.00’te iki seans halinde Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Mikrobik ve Gribik Müzikal Çocuk Oyunu” sahnelenecek. Murat Özdeniz’in genel sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilecek bu oyun, miniklere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunacak.

Ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliklerle ilgili detaylı bilgi, 0 352 232 20 40 ve 666 38 01 numaralı telefonlardan alınabilecek.