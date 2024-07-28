Kayseri'de oto hırsızları suç makinesi çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de oto hırsızları suç makinesi çıktı

Kayseri'de bir kişinin otomobilini çaldığı belirlenen 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda; bir kişinin aracını çaldığı tespit edilen İ.K. (27), M.E. (26) ve Ş.Y.'yi (27) düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüphelilerden İ.K.'nin (27) 5 suçtan kaydı, M.E.'nin (26) 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan 4 adet kaydı, Ş.Y.'nin ise 8'i 'oto hırsızlık' olmak üzere 12 suçtan kaydı ve 8 yıl 9 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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