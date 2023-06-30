Kayseri'de Özgür Suriye Ordusu bayrağı açtılar. Polis müdahale etti

Kayseri’de bir lunaparkta ‘Özgür Suriye Ordusu’ bayrağı açan gruba halk tepki gösterdi. Polis hemen müdahale etti.

Kayseri'de Özgür Suriye Ordusu bayrağı açtılar. Polis müdahale etti

Editör: İsa Karaarslan

Türkiye’nin en çok tartışılan konularından biri Suriyeli sığınmacıların varlığı. İktidarın olmayan göç politikası ve açık kapı politikası Türkiye’yi yol geçen hanına çevirdi.

Türkiye’nin dört bir yanında Suriyeli sığınmacı sayısı giderek artıyor. Her gün şiddet ve adli olaylara karışan Suriyeliler gündemden de düşmüyor.

Bir olay da Kayseri’de meydana geldi. Sosyal medyada yayılan bir videoya göre lunaparkta Suriyeli bir grup Özgür Suriye Ordusu( ÖSO) bayrağı açtı.

Halk tepki gösterince olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis lunaparka gelerek olaya müdahale etti.

Videoyu çeken kadının “Bayrak kaldırmak ne demek, kendi bayraklarını kaldırırlarsa burada adamı fark ederler. İç savaş çıkacak arkadaşlar. Dua etsinler biz daha insaflıyız da boğazlarına yapışmıyoruz. O zaman ne mutlu Türk’üm diyene” dediği duyuluyor.

Olay sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar tepki üstüne tepki gösterdi.

İşte gelen tepkiler:

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