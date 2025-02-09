Kayseri'de polislerle gençlerin kar topu eğlencesi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Necmettin Erbakan Parkı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, parkta kar topu oynayan gençlerin daveti üzerine oyunlarına katıldı.

Kar yağışının etkili olduğu parkta, gençler polis araçlarına kar topu attı.

Bunun üzerine polisler, araçlarından inerek gençlerle kar topu oynamaya başladı.

Bir süre oyun oynadıktan sonra, polis ekipleri gençlerle sohbet etti ve görev bölgelerine hareket etti.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından, polislerin gençlerle oynadığı kar topu oyununu paylaşarak, gençlere teşekkür etti ve neşelerinin daim olmasını diledi.