Kayseri'de Recep Uçar etkisi

Mondihome Kayserispor, Recep Uçar yönetiminde çıkışa geçti. Başarılı teknik adam, 6 puanla 10'uncu sırada devraldığı sarı kırmızılı ekibi 16 puanla 7'nci sıraya taşıdı.

Kayseri'de Recep Uçar etkisi

Mondihome Kayserispor teknik adam değişikliğinden sonra atağa kalktı. Dördüncü hafta Çağdaş Atan'ın istifasından sonra Recep Uçar'la anlaşan sarı kırmızılılarda yüzler gülüyor.

İç Anadolu temsilcisi yeni antrenörüyle birlikte adını son haftaların formda ekipleri arasına yazdırdı.

Kayserispor Recep Uçar'la çıktığı 6 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılı takım başarılı çalıştırıcının ilk maçında evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 yendi.

Ardından İstanbul'da Beşiktaş karşısında öne geçmesine rağmen 2-1 kaybeden Kayserispor, bir sonraki maçında evinde Rams Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.

Sekizinci hafta MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 mağlup olan sarı kırmızılılar bu yenilgiyi çabuk unutturdu.

Kayseri ekibi önce sahasında Çaykur Rizespor'a 3-1 üstünlük kurarak taraftarlarını sevindirdi.

Sarı kırmızılılar son maçında da Atakaş Hatayspor'u 2-1'le geçerek bu sezon Güney ekibini sahasında yenen ilk takım oldu.

Recep Uçar böylece 6 puanla 10'uncu sırada yer aldığı Mondihome Kayserispor'u 16 puanla yedinci sıraya taşıdı.

İç Anadolu ekibi ayrıca yeni teknik direktörüyle çıktığı altı maçın dördünde rakibinden daha fazla topa sahip olmasıyla dikkati çekti.

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