Kayseri'de sessiz intikam. Abdullah Şaşkın yazdı

Abdullah Şaşkın, Başakşehir'in Kayserispor ile golsüz berabere kaldığı mücadeleyi yazdı.

Kayseri'de sessiz intikam. Abdullah Şaşkın yazdı

Abdullah Şaşkın- YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, Başakşehir'i ağırladı.

Maç öncesinde Kayserisporlu taraftarların, Çağdaş Atan'a öfkesi çok büyüktü.

Bu da zaten tribünlerden yankılanan tezahüratlardan belli oluyordu.

Açılan pankart, atılan sahte eurolar ve yapılan tezahüratlar...

Kayserispor taraftarı, 12. adam olup adeta intikam almak istiyordu Atan'dan.

Bugün Kayserispor'un alacağı bir galibiyet, belki de 2-3 galibiyete bile değerdi.

Maç, Başakşehir'in etkili atağı ile başladı.

Henüz mücadelenin 2. dakikasında Thiam'ın sağ çaprazdan şutu direkten dışarı gitti.

10. dakikada Dennis, sol çaprazdan topla birlikte ceza sahasına girerek şutunu çekse de top auta gitti.

32. dakikada Figueiredo savunma arkasına sarksa da kaleci Bilal tehlikeyi önledi.

İlk yarının diğer dakikalarında tehlikeli pozisyon olmadı ve ilk yarı da golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarı Başakşehir'in atağı ile başladı.

48. dakikada Başakşehir'de Figueiredo, ceza sahası sol çaprazdan şansını denese de kaleci Bilal gole izin vermedi.

52. dakikada Kayserispor, bu kez etkili geldi.
Thiam'ın şutunda kaleci Volkan Babacan kornere çeldi.

Bu kez Attamah ile geldi Kayserispor.
53. dakikada Ganalı oyuncu kafayı vursa da top üst ağlarda kaldı.

62. dakikada ise bu kez Başakşehir tehlikeli geldi.
Figueiredo ceza sahası önünden sert vursa da kaleci Bilal gole izin vermedi.

71. dakikada Uzodimma, sağ çaprazda ceza alanının önünden şansını denese de top Volkan Babacan'da kaldı.

Maçın diğer bölümünde ciddi bir atak dahi gelişmedi.

Mücadele golsüz eşitlikle noktalandı.

Çağdaş Atan, ilk yarıdan itibaren Cemali, Abeid, Piatek ve Emirhan İlkhan'ı oyuna alsa da pek bir faydasını göremedi.

Taraftarın tepkisi, genç teknik adamı etkilemiş de olabilir belki de.

Başakşehir çok kısır bir oyun sergiledi bugün.

Son iki haftada 6 gol yediği oyundan biraz daha iyi bir görüntü sergilese de galibiyeti Kayseri'de de unuttu.

Diğer haftalar İstanbul ekibinin gidişatı böyle giderse takım tekrardan teknik ekip bakımından revizyona gidebilir.

Bekleyip göreceğiz...

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