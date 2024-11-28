Kayseri’de silah kaçakçılarına baskın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kayseri’de silah kaçakçılarına baskın

Kayseri polisi, silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği baskında 4 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekiplerince şehirde silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; P.B. (20), T.S. (21) Ş.K. (30) ve O.Y. (26) yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kayseri’de silah kaçakçılarına baskın

Kayseri’de silah kaçakçılarına baskın

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