Kayseri’de silahlı kavga: 1 ölü

Kaynak: İHA
Kayseri’de silahlı kavga: 1 ölü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraybosna Mahallesi Haydarbey Sokak'ta R.A. ve A.E. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A. yanındaki tabancayla A.E. ve İ.M.'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de A.E. ve İ.M.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. A.E. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekipler, şüpheli R.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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