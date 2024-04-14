Kayseri'de soba faciası! İki kardeşi hayattan kopardı

Kaynak: İHA
Kayseri'de soba faciası! İki kardeşi hayattan kopardı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki kardeş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi 489. Sokak üzerinde müstakil bir evde soba faciası yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah çocukları Samet (19) ve Ahmetcan (17) K.'yi uyandırmak isteyen anne, odaya girdiğinde iki çocuğunu da hareketsiz buldu.

Annenin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Samet ve Ahmetcan K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde yapılan incelemelerde iki kardeşin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İncelemelerin tamamlanmasın sonrası kardeşlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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