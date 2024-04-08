Kayseri’de terör örgütü üyesi 7 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Kayseri’de terör örgütü üyesi 7 kişi yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, son 1 haftada gerçekleştirilen çalışmalarda 7 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesi amacıyla, 31 Mart-7 Nisan tarihleri arasında çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda; FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3, DHKP-C terör örgütünün soruşturmaları kapsamında 1, DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

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