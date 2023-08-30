Kayseri’de tüfekle vurulan şahıs bacağından yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tüfekle bacağından vurulan bir kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kayseri’de tüfekle vurulan şahıs bacağından yaralandı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Şehit Murat Özçelebi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinemeyen bir sebepten tartışma çıktı.

aw019632-02.jpgTartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine tüfekle açılan ateşte B.G. bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından B.G.’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

aw019632-03.jpg Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

aw019632-04.jpg

Öne Çıkanlar
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Son Haberler
Son dakika... Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması Güncel
Son dakika... Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
Zonguldak'ta kaçak kazı operasyonu: 11 kişi yakalandı Güncel
Zonguldak'ta kaçak kazı operasyonu: 11 kişi yakalandı
Erdoğan: Dostlarımızın sayısını çoğaltmak düşmanlarımızın sayısını azaltmak için çalışıyoruz Güncel
Erdoğan: Dostlarımızın sayısını çoğaltmak düşmanlarımızın sayısını azaltmak için çalışıyoruz
‘İmamoğlu'nun korumaları darp etti’ iddiası. Tramvay hattı açılışında ortalık karıştı Güncel
‘İmamoğlu'nun korumaları darp etti’ iddiası. Tramvay hattı açılışında ortalık karıştı
Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a gönderme: Allah bana paralar nerede diye bağırılmasını nasip etmesin Spor
Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a gönderme: Allah bana paralar nerede diye bağırılmasını nasip etmesin
Kardeşlerim dizisi yeni sezon ne zaman? Kardeşlerim 4 sezon fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Kardeşlerim dizisi yeni sezon ne zaman? Kardeşlerim 4 sezon fragmanı yayınlandı mı?