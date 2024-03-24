Kayseri'de üçüncü kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Kayseri'de üçüncü kattan düşen genç kız ağır yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattan düşen 18 yaşındaki genç ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Dalkıran Sokak'ta yer alan bir evin 3. katından düşen 18 yaşındaki M.A. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin ağır yaralı olarak tespit ettikleri genç kıza ilk müdahalenin uygulanmasının ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri inceleme gerçekleştirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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