Kayseri’de üretilen Türk malı Gürcistan’da 360 TL Türkiye’de 600 TL

Vatandaş Gürcistan'a gitti. Fiyatları inceledi. Kayseri'de üretilen bir ürünün fiyatın görünce, Gürcistan'da Türkiye'den daha ucuza satıldığını gördü. Cep telefonuna kaydetti, o görüntüleri de yayınladı...
Gürcistan'a giden vatandaşın paylaşımı şöyle:
"Gürcistan'dayız. Kumtel Kayseri'de üretiliyor. Burada fiyat 30 Lari ortalama 360 lira. Türkiye'de fiyatı 600 lira. Ben bunu anlamıyorum. Neden?
Neden bu kadar fiyat farkı var? O sorunun cevabı belli...Yüksek ÖTV ve malın fiyatını ÖTV eklendikten sonra bir de KDV'nin eklenmesi...Hal böyle olunca ÖTV, KDV derken fiyat işte böyle 600 liraya çıkıyor. Gürcistan vatandaşları bizden ucuza alıyor.
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