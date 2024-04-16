Kayseri’de üretilen Türk malı Gürcistan’da 360 TL Türkiye’de 600 TL

Kaynak: Haber Merkezi
Kayseri’de üretilen Türk malı Gürcistan’da 360 TL Türkiye’de 600 TL
Gürcistan'a giden bir Türk vatandaşı, ülkemizde 600 liraya satılan bir ürünün o ülkede 30 lira yani 360 Lira karşılığına satıldığını görünce, görüntüledi ve sordu. Neden diye sordu. Nedeni belli,..

Vatandaş Gürcistan'a gitti. Fiyatları inceledi. Kayseri'de üretilen bir ürünün fiyatın görünce, Gürcistan'da Türkiye'den daha ucuza satıldığını gördü. Cep telefonuna kaydetti, o görüntüleri de yayınladı...

Gürcistan'a giden vatandaşın paylaşımı şöyle:

"Gürcistan'dayız. Kumtel Kayseri'de üretiliyor. Burada fiyat 30 Lari ortalama 360 lira. Türkiye'de fiyatı 600 lira. Ben bunu anlamıyorum. Neden?

Neden bu kadar fiyat farkı var? O sorunun cevabı belli...Yüksek ÖTV ve malın fiyatını ÖTV eklendikten sonra bir de KDV'nin eklenmesi...Hal böyle olunca ÖTV, KDV derken fiyat işte böyle 600 liraya çıkıyor. Gürcistan vatandaşları bizden ucuza alıyor.

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