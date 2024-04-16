Kayseri’de üretilen Türk malı Gürcistan’da 360 TL Türkiye’de 600 TL

Vatandaş Gürcistan'a gitti. Fiyatları inceledi. Kayseri'de üretilen bir ürünün fiyatın görünce, Gürcistan'da Türkiye'den daha ucuza satıldığını gördü. Cep telefonuna kaydetti, o görüntüleri de yayınladı...

Gürcistan'a giden vatandaşın paylaşımı şöyle:

"Gürcistan'dayız. Kumtel Kayseri'de üretiliyor. Burada fiyat 30 Lari ortalama 360 lira. Türkiye'de fiyatı 600 lira. Ben bunu anlamıyorum. Neden?

Neden bu kadar fiyat farkı var? O sorunun cevabı belli...Yüksek ÖTV ve malın fiyatını ÖTV eklendikten sonra bir de KDV'nin eklenmesi...Hal böyle olunca ÖTV, KDV derken fiyat işte böyle 600 liraya çıkıyor. Gürcistan vatandaşları bizden ucuza alıyor.