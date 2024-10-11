Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda tespit edilen adreslere operasyon gerçekleştirildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.B. (29), M.A.Y. (25), R.K. (25), S.Y. (32), O.Ö. (44), S.İ. (26), M.K. (30) ve A.H.A. (27) yakalandı. Gerçekleştirilen aramalarda 10,86 gram uyuşturucu, 2 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 8 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezine götürüldü.